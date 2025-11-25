João Duque n´As Três da Manhã
Terças e quintas-feiras, às 9h20, n'As Três da Manhã
O 25 de Novembro foi um clique para que Portugal seguisse um caminho diferente
Ouça aqui o comentário

João Duque

25 de Novembro "foi um clique" para que Portugal seguisse um caminho diferente

25 nov, 2025 • Olímpia Mairos , com Sérgio Costa


Apesar de “não se ter registado nenhuma revolução”, João Duque destaca que houve “uma travagem no processo”.

O comentador da Renascença João Duque considera que o 25 de Novembro foi “um clique” que levou Portugal a seguir um rumo diferente.

“Se olharmos para os textos históricos sobre o assunto, percebemos que há uma interrupção numa evolução que seguia num sentido muito claro — o de uma sociedade e de um regime económico e político de planeamento central, com as grandes empresas nacionalizadas”, explica.

O economista sublinha que, na altura, “o Estado era extremamente interveniente, dono dos meios de produção”, usando a expressão da terminologia marxista. “Essa evolução, que vinha a ganhar ritmo, é travada”, observa.

Apesar de “não se ter registado nenhuma revolução naquele dia”, João Duque destaca que houve “uma travagem nesse processo evolutivo”.

Segundo o comentador, essa paragem “permitiu, com o tempo e através de sucessivos atos eleitorais, demonstrar que os portugueses não estavam assim tão interessados nesse tipo de sociedade”. Tal mudança abriria caminho “a um processo de desnacionalização e, portanto, de privatização de muitas empresas e de boa parte dos meios de produção”.

Questionado sobre se o percurso económico do país poderia ter sido diferente sem o 25 de Novembro, o professor universitário é perentório: “Seria muito diferente”.

“Seríamos um país algo isolado do contexto europeu, organizado ao estilo dos países do bloco soviético, com o Estado a controlar praticamente toda a atividade económica”, assinala.

João Duque acrescenta que a integração europeia também teria sido muito mais difícil.

“Provavelmente só seríamos integrados mais tarde, juntamente com os países de Leste, após o desmoronamento da União Soviética. A história seria completamente diferente. Por isso, esse momento foi um clique determinante, até do ponto de vista económico”, conclui.

