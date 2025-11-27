João Duque defende estudo sobre os impactos da abolição das portagens

O comentador da Renascença João Duque considera que devem ser analisados os benefícios e os malefícios da abolição das portagens nas autoestradas.

Recorde-se que o Parlamento aprovou esta quarta-feira duas propostas do PS para isentar de portagens toda a A25 (Costa da Prata e Beiras Litoral e Alta) e dois troços da A6 e da A2, no Alentejo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Questionado sobre o impacto orçamental da medida, o economista lembrou o princípio do utilizador-pagador, que diz adotar como referência.

“Há serviços públicos em que é impossível identificar quem os utiliza — por exemplo, a iluminação pública. Mas há outros, como as autoestradas, em que é fácil saber quem beneficia e, por isso, quem deveria suportar o custo”, explicou.

Ainda assim, João Duque reconhece que nem sempre a cobrança de tarifas é eficiente, uma vez que “muitas vezes, custa mais implementar o sistema de tarifação e controlo do que o benefício obtido”. Além disso, sublinha, “nem sempre se contabilizam outros benefícios indiretos que as pessoas valorizam”.

No caso das portagens, o professor universitário identifica três tipos principais de utilizadores.

“Um turista deve circular nas autoestradas sem pagar portagem e sermos nós, contribuintes, a suportar esse custo? Podemos argumentar que esses turistas trazem benefícios indiretos — através do consumo e das taxas —, mas é preciso fazer esse ajustamento”, porque alguém terá de pagar o que o Estado deixa de cobrar às concessionárias.

Duque sublinha que, em última instância, o Estado acabará sempre por compensar as empresas gestoras das autoestradas pela perda de receita, e levanta a questão da justiça do sistema.

“Se todos usamos o serviço, talvez fosse mais simples aumentar ligeiramente o IRS. Mas é preciso avaliar cuidadosamente o que se ganha e o que se perde”.

O economista destaca ainda o impacto para as empresas, que “ao beneficiarem da redução de custos, podem melhorar os seus resultados e ajustar rotas de transporte”, apontando o exemplo da Batalha como caso interessante.

“Depois, há os utilizadores nacionais — os que vivem dentro ou fora dos grandes centros urbanos. De certa forma, aceito e até apoio a medida para alguns destes utilizadores, mas para outros não”, conclui.