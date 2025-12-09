“Ser a melhor economia para a The Economist não é assim tão positivo”

09 dez, 2025 • Olímpia Mairos , com Sérgio Costa
O comentador da Renascença João Duque considera que o destaque dado a Portugal pela revista The Economist, que classificou o país como a melhor economia entre as analisadas, deve ser lido com prudência. O economista alerta que o resultado do ranking “não é assim tão positivo” quanto parece à primeira vista.
João Duque sublinha que “esta coisa dos rankings é muito complicada”, lembrando que o índice em causa “é feito com base em cinco indicadores, dois deles muito ligados, nomeadamente o da inflação”. Segundo o economista, “na prática são quatro indicadores”, e os resultados “dependem muito da ponderação que é feita”.
“Consoante a ponderação, se calhar sairia um resultado diferente”, afirma, acrescentando que, para as pessoas em geral, “isto acaba por fazer se calhar um bocadinho pior”.
O professor universitário salienta ainda que o crescimento económico português é sustentado por fatores que levantam dúvidas quanto à sua sustentabilidade e qualidade.
“Portugal cresce, este ano, 2,4%, mas o emprego aumenta 2,8%. Ou seja, estamos a criar mais emprego do que o crescimento do produto justifica. Isso significa que o emprego criado gera pouco valor acrescentado”, explica. “Seria muito melhor termos um crescimento de 5,6% do produto e 2,8% do emprego — aí sim, mostraria uma economia dinâmica e de alto valor”.
Para o economista, esta leitura “é até um bocadinho penosa”, mas serve de alerta para o futuro. Portugal, diz, “tem-se aguentado razoavelmente bem no contexto europeu e mundial”, mas isso “só mostra como está mal a Europa”.
Questionado sobre o desempenho português no contexto europeu, João Duque reconhece que “Portugal sai bem porque cresce muito baseado no turismo”, um setor que, embora relevante, “gera pouco valor acrescentado”.
“Na maior parte das unidades turísticas e da restauração o valor criado é baixo, o conhecimento exigido é limitado e, por isso, os salários também não são altos”, explica. “É uma economia que cresce razoavelmente bem dentro do coletivo europeu, mas não é uma economia sofisticada.”
Quanto ao impacto deste desempenho na atração de investimento estrangeiro, o economista admite que o ranking pode servir de “boa publicidade”, mas apenas à primeira vista.
“Para os investidores institucionais, estes números podem ser uma base de partida. Mas quando começam a investigar melhor e percebem porque é que isto resultou assim, talvez não seja tão bom”, alerta. “Sobretudo quando se pensa na Justiça, na Administração Fiscal e nas confusões com o licenciamento de atividades”, conclui.