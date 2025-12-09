“Ser a melhor economia para a The Economist não é assim tão positivo”

O comentador da Renascença João Duque considera que o destaque dado a Portugal pela revista The Economist, que classificou o país como a melhor economia entre as analisadas, deve ser lido com prudência. O economista alerta que o resultado do ranking “não é assim tão positivo” quanto parece à primeira vista.

João Duque sublinha que “esta coisa dos rankings é muito complicada”, lembrando que o índice em causa “é feito com base em cinco indicadores, dois deles muito ligados, nomeadamente o da inflação”. Segundo o economista, “na prática são quatro indicadores”, e os resultados “dependem muito da ponderação que é feita”.

“Consoante a ponderação, se calhar sairia um resultado diferente”, afirma, acrescentando que, para as pessoas em geral, “isto acaba por fazer se calhar um bocadinho pior”.

O professor universitário salienta ainda que o crescimento económico português é sustentado por fatores que levantam dúvidas quanto à sua sustentabilidade e qualidade.

“Portugal cresce, este ano, 2,4%, mas o emprego aumenta 2,8%. Ou seja, estamos a criar mais emprego do que o crescimento do produto justifica. Isso significa que o emprego criado gera pouco valor acrescentado”, explica. “Seria muito melhor termos um crescimento de 5,6% do produto e 2,8% do emprego — aí sim, mostraria uma economia dinâmica e de alto valor”.