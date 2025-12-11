Greve geral pode custar entre "200 a 300 milhões de euros" ao país

Leia também:

João Duque, comentador da Renascença, estima que o impacto da greve geral desta quinta-feira na economia portuguesa será entre "200 a 300 milhões de euros."

No seu espaço de comentário no programa "As Três da Manhã", o economista diz que o "impacto pode ser significativo, mas tudo depende de quantas pessoas vão, de facto, estar paralizadas."

"Um dia útil do PIB deve valer uns mil milhões de euros, por alto", estima.

Ainda assim, Duque explica que o teletrabalho pode criar uma perceção de maior adesão à greve que pode não corresponder à realidade: "Muita gente vai trabalhar, mesmo estando de casa."

"Podemos ter uma situação em que não se vê muita gente na rua e isso dá aparência de uma greve com muita adesão, mas, na prática, depois podemos ver uma contagem diferente na folha de vencimentos. Esperemos pelo fim do dia e pelas estatísticas", afirma.

O que o economista espera é que a greve não coloque fim às negociações com o Governo sobre a lei laboral: "Espero que se continue a negociar para que se chegue a um bom porto."

"O mundo está a mudar rapidamente, a proposta do governo é que temos de ajustar as leis laborais à nova realidade económica e de mobilidade humana. Isto deve-se fazer com um sentido claro da defesa dos trabalhadores, mas parece que não é o que ressalta de uma leitura rígida da proposta, mas isso pode acontecer num segundo lugar. Espero que a greve nao acabe com as negociações, que são fundamentais", conclui.