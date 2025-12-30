“Tarifas”: a palavra que marcou a economia de 2025

A economia de 2025, que agora se aproxima do fim, pode ser sintetizada numa única palavra: “tarifas”.

A ideia é do economista João Duque, para quem a política tarifária adotada ao longo do ano funcionou como “uma borboleta que bate as asas e provoca um tufão na outra extremidade do planeta”.

No seu espaço de comentário na Renascença, João Duque aponta o dedo à forma como o tema foi lançado e conduzido a partir da maior economia mundial. “Estamos a falar de uma proposta, inicialmente, do Presidente da maior economia do mundo, com um discurso um bocado errático: primeiro uma ameaça, depois concretiza de uma maneira e, logo a seguir, começa a alterar, quase dia sim dia não, as tarifas em relação a muitos mercados e muitos países”, afirma.

Para o economista, o problema não foi apenas a existência de tarifas — algo que sempre fez parte da política comercial internacional — mas sobretudo a forma como foram comunicadas e implementadas. “O discurso era apresentado de uma forma completamente contrária àquilo que são os princípios da economia. Não se percebendo bem as consequências, isso provocou uma convulsão internacional e destruiu uma ordem económica que estava mais ou menos estabelecida”, sublinha.

Duque alerta ainda para a quebra de confiança entre parceiros económicos. “A forma como se comunica e como se definem essas tarifas foi, a meu ver, desastrosa. Não provoca confiança, provoca desconfiança, instabilidade e risco.” Como reflexo disso, lembra que “os índices de risco dispararam em março e abril para níveis exorbitantes, porque o mercado estava completamente às cegas, sem saber o que vinha a seguir”.

Segundo o economista, os efeitos sentiram-se diretamente na economia real. “Não estamos a falar apenas de bolsas, mas de encomendas, fluxos, produções e decisões de retaliação. Foram impactos diretos na economia real."

Quanto ao futuro, João Duque admite que a instabilidade ainda possa marcar o início de 2026, mas deixa uma nota de esperança: “O meu desejo e a minha previsão é que esta instabilidade vá baixar. Com alguma paz, algum previsibilidade e quadros mais assentes, espero que 2026 seja, ao contrário de 2025, um ano de estabilidade.”