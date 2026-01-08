João Duque n´As Três da Manhã
Terças e quintas-feiras, às 9h20, n'As Três da Manhã
A+ / A-
Arquivo
Por que é que os EUA querem tomar conta da Gronelândia?
Por que é que os EUA querem tomar conta da Gronelândia?

Opinião de João Duque

EUA controlarem Gronelândia "pode ser vital" num conflito

08 jan, 2026 • Sérgio Costa , João Malheiro


Os recursos naturais também têm muito potencial por explorar, o que alicia o interesse dos norte-americanos.

João Duque aponta que tomar controlo da Gronelândia seria importante para os Estados Unidos da América (EUA) por razões geopolíticas e razões económicas.

"Se olharem para o globo, percebem claramente a importância da Gronelândia. Naquela perspetiva, os EUA estão mesmo perto da Rússia e é um sítio onde se passa muito facilmente de um lado para o outro", explica.

O comentador da Renascença sublinha que o controlo desses estreitos e dessas rotas "podem ser vitais num conflito" e em qualquer estratégia geopolítica e militar.

Os recursos naturais também têm muito potencial por explorar, o que alicia o interesse dos norte-americanos e o economista acrescenta que, à volta do território, há mais ilhas com um potencial semelhante.

"A Gronelândia tem muitos recursos naturais. Petróleo, gás natural, terras raras. Tem urânio, zinco. Imenso potencial", explica.

João Duque admite, ainda, que, num cenário de controlo territorial e económico da Gronelândia por parte dos EUA, haja um controlo de preços mais eficaz.

"É mais pelo acesso e para alimentar a produção norte-americana", reitera, contudo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.