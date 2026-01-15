Nascimentos sobem, mas "isto é um país para desaparecer"

O comentador lembra que a taxa de fecundidade em Portugal ronda atualmente os 1,4 filhos por mulher , muito abaixo dos 2,1 necessários para assegurar a substituição da população. “Isto é um país para desaparecer. A prazo, vai desaparecer, se não falarmos da imigração” , afirma.

“É o melhor resultado da última década, recuperou-se um bocadinho” , reconhece João Duque, sublinhando, no entanto, que a comparação histórica mostra a dimensão do problema. “No ano em que eu nasci, em 1961, nasceram 217 mil crianças. A diferença é brutal.”

Os números do chamado “teste do pezinho”, que cobre praticamente a totalidade dos nascimentos no país, indicam que nasceram cerca de 87.700 bebés em 2025 , o valor mais alto desde 2012, ano em que se registaram cerca de 89.800 bebés.

Apesar de 2025 ter registado o número mais elevado de nascimentos da última década , os dados continuam longe de garantir a renovação da população em Portugal. O alerta é do comentador da Renascença João Duque, que considera que, sem mudanças estruturais, o país caminha para um declínio demográfico irreversível.

Segundo o economista, Portugal não só não repõe a sua população como continua a perder residentes, tornando-se dependente da imigração para manter o número de pessoas a viver no território. “Temos de viver com a imigração para manter pelo menos o número de portugueses que cá vivem”, acrescenta.

Outro dado preocupante prende-se com a idade em que as mulheres têm filhos. O grupo etário mais fértil situa-se atualmente entre os 30 e os 34 anos, o que o comentador considera tardio. “Isto reflete a angústia e as dificuldades económicas, a falta de estabilidade no agregado familiar. Só nessa fase da vida é que muitas pessoas sentem condições para ter filhos”, assinala.

Apesar de classificar a subida da natalidade como uma boa notícia, João Duque considera que ela é insuficiente e alerta para a ausência de políticas eficazes.

Para o comentador, a questão demográfica é uma verdadeira questão de sobrevivência nacional.

“Estamos a falar da continuidade das pessoas que ocupam este espaço com o nosso passaporte, nascidas cá. Se quisermos manter uma identidade cultural mais coesa, é isto que está em causa. Caso contrário, a imigração continuará a substituir a população, como tem acontecido até agora”, alerta