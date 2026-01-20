Um ano de Trump. "Cortou o cordão umbilical" à Europa

João Duque diz que os Estados Unidos da América "cortaram o cordão umbilical de forma inesperada" à Europa, numa análise ao primeiro ano de mandato de Trump.

O comentador da Renascença refere que se trata de 365 dias que "tomaram todos de surpresa" e que ninguém imaginava "que uma elite norte-americana pudesse fazer".

O economista recorda um norte-americano do Texas que conheceu no Reino Unido que tinha ido para a Europa para se educar, o que criou um diálogo cultural importante, mas que Donald Trump "não teve seguramente esta experiência e isso faz-lhe falta".

"É um desamor pela Europa. É um bocado chocante quando vemos que tem mais estima por Putin do que a Europa democrática. A mim, choca-me", refere.

E quanto ao resto do mandato? A palavra que João Duque usa é "imprevisível".

O especialista vê a obsessão de Trump com a Gronelândia e o Nobel da Paz "infantil demais para ser realidade" e acusa o Presidente dos EUA de ser "um miúdo birrento".