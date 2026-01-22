Tutor fora das escolas de condução "faz sentido"

João Duque diz que "faz sentido" que um tutor possa ajudar em aulas de condução fora das escolas, uma medida que pode ser aprovada em breve.

O Governo avança com alterações às regras para tirar a carta de condução. Prepara-se para criar um regime alternativo para os alunos que queiram aprender a conduzir com um tutor, em vez do instrutor de condução.

No seu espaço habitual de comentário n'As Três da Manhã, João Duque vê a medida com bons olhos, realçando que "as pessoas podem ser educadas fora do sistema escolar e os sistemas preveem isso".

Por isso, nada impede que o mesmo possa ser equacionado e acontecer no caso das escolas de condução.

João Duque dá um exemplo de como a medida pode ser útil: "Alguém que vive num lugar remoto e tenha de ir à escola de condução fazer a hora impõe uma série de restrições. Tem de ir alguém levar o jovem à escola e esperar para depois ter de o trazer. Isso é bastante penoso".

O economista não deixa de realçar que "há toda uma experiência e um processo pedagógico que os não-especialistas não têm".

"O tutor tem de se preparar também. Isto é como dar explicações, não são professores", realça.