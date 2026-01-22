João Duque n´As Três da Manhã
Terças e quintas-feiras, às 9h20, n'As Três da Manhã
A+ / A-
Arquivo
Tutor fora das escolas de condução "faz sentido"
Ouça a opinião de João Duque

João Duque

Tutor fora das escolas de condução "faz sentido"

22 jan, 2026 • Sérgio Costa , João Malheiro


O comentador da Renascença vê com bons olhos a nova medida perspetivada pelo Governo.

João Duque diz que "faz sentido" que um tutor possa ajudar em aulas de condução fora das escolas, uma medida que pode ser aprovada em breve.

O Governo avança com alterações às regras para tirar a carta de condução. Prepara-se para criar um regime alternativo para os alunos que queiram aprender a conduzir com um tutor, em vez do instrutor de condução.

No seu espaço habitual de comentário n'As Três da Manhã, João Duque vê a medida com bons olhos, realçando que "as pessoas podem ser educadas fora do sistema escolar e os sistemas preveem isso".

Por isso, nada impede que o mesmo possa ser equacionado e acontecer no caso das escolas de condução.

João Duque dá um exemplo de como a medida pode ser útil: "Alguém que vive num lugar remoto e tenha de ir à escola de condução fazer a hora impõe uma série de restrições. Tem de ir alguém levar o jovem à escola e esperar para depois ter de o trazer. Isso é bastante penoso".

O economista não deixa de realçar que "há toda uma experiência e um processo pedagógico que os não-especialistas não têm".

"O tutor tem de se preparar também. Isto é como dar explicações, não são professores", realça.

Novas regras para tirar a carta. Não vai ser preciso ir a todas as aulas de condução?

Explicador Renascença

Novas regras para tirar a carta. Não vai ser preciso ir a todas as aulas de condução?

A mãe, o pai ou outro familiar podem ser o tutor q(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.