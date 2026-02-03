Mau tempo. "Houve danos excecionais que levaram à quebra das redundâncias"

Quase uma semana depois do impacto da Depressão Kristin, João Duque sublinha que "houve danos excecionais que levaram à quebra das redundâncias".

"Não é suposto que uma tempestade ponha em causa o abastecimento de eletricidade, porque há redundâncias. Neste caso, até as redundâncias foram abaixo. Portanto, isto foi devastador como nunca tínhamos visto", refere.

No seu espaço habitual de comentário, o economista diz que é necessário fazer estimativas do impacto que os danos do mau tempo vão deixar na atividade do país.

O especialista diz que a economia e as pessoas "perderam valor e capacidade de produção", o que terá efeito na atividade, com uma "perda imediata".

Por outro lado, com os esforços para a recuperação, haverá um maior volume de negócio para a construção e outros negócios.

"Depois temos a possibilidade de haver algumas compensações, nomeadamente, o efeito do seguros", explica.

João Duque diz que os meios têm de ser colocados á disposição e o Estado e as empresas têm de atuar de imediato.