Mau tempo. "Houve danos excecionais que levaram à quebra das redundâncias"
Ouça a opinião de João Duque

João Duque

Mau tempo. "Houve danos excecionais que levaram à quebra das redundâncias"

03 fev, 2026 • João Malheiro


No seu espaço habitual de comentário, o economista diz que é necessário fazer estimativas do impacto que os danos do mau tempo vão deixar na atividade do país.

Quase uma semana depois do impacto da Depressão Kristin, João Duque sublinha que "houve danos excecionais que levaram à quebra das redundâncias".

"Não é suposto que uma tempestade ponha em causa o abastecimento de eletricidade, porque há redundâncias. Neste caso, até as redundâncias foram abaixo. Portanto, isto foi devastador como nunca tínhamos visto", refere.

O especialista diz que a economia e as pessoas "perderam valor e capacidade de produção", o que terá efeito na atividade, com uma "perda imediata".

Por outro lado, com os esforços para a recuperação, haverá um maior volume de negócio para a construção e outros negócios.

"Depois temos a possibilidade de haver algumas compensações, nomeadamente, o efeito do seguros", explica.

João Duque diz que os meios têm de ser colocados á disposição e o Estado e as empresas têm de atuar de imediato.

