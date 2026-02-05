João Duque n´As Três da Manhã
Terças e quintas-feiras, às 9h20, n'As Três da Manhã
A+ / A-
Arquivo
Ministro das Finanças vai ter de reordenar prioridades na despesa
Ouça a opinião do comentador da Renascença

João Duque

Ministro das Finanças vai ter de reordenar prioridades na despesa

05 fev, 2026 • Sérgio Costa , João Malheiro


O especialista sublinha, igualmente, que os impactos não serão apenas sentidos em 2026.

João Duque diz que o ministro das Finanças vai ter de reordenar as prioridades na despesa, depois os efeitos fortes do mau tempo em Portugal.

O economista comentava a entrevista de Miranda Sarmento à Renascença, em que admite que os prejuízos terão um impacto "muito significativo" nas contas públicas, mas o Governo está comprometido em "manter o equilíbrio orçamental" este ano.

Para João Duque, as palavras do governante revelam que não deverá haver mais receita do que despesa, ao contrário do que previa inicialmente o Governo.

O especialista sublinha, igualmente, que os impactos não serão apenas em 2026.

"Empresas que deixam de ter a atividade que previam e que acertavam o IRC em 2027, face a 2026, temos impacto nos dois anos", exemplifica.

"Há obras que vão demorar um ano. Se começarem agora, só vão acabar de ser pagas em 2027", acrescenta.

As folgas do Orçamento "já devem ter ido ao ar", devido a esta crise de mau tempo, o que levará ao adiamento de algum investimento previsto para este ano.

"Não sei qual é o tipo de prioridades que vai escolher. Espero que não chegue à área da despesa corrente", refere.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.