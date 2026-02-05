Ministro das Finanças vai ter de reordenar prioridades na despesa

João Duque diz que o ministro das Finanças vai ter de reordenar as prioridades na despesa, depois os efeitos fortes do mau tempo em Portugal.

O economista comentava a entrevista de Miranda Sarmento à Renascença, em que admite que os prejuízos terão um impacto "muito significativo" nas contas públicas, mas o Governo está comprometido em "manter o equilíbrio orçamental" este ano.

Para João Duque, as palavras do governante revelam que não deverá haver mais receita do que despesa, ao contrário do que previa inicialmente o Governo.



O especialista sublinha, igualmente, que os impactos não serão apenas em 2026.

"Empresas que deixam de ter a atividade que previam e que acertavam o IRC em 2027, face a 2026, temos impacto nos dois anos", exemplifica.

"Há obras que vão demorar um ano. Se começarem agora, só vão acabar de ser pagas em 2027", acrescenta.

As folgas do Orçamento "já devem ter ido ao ar", devido a esta crise de mau tempo, o que levará ao adiamento de algum investimento previsto para este ano.

"Não sei qual é o tipo de prioridades que vai escolher. Espero que não chegue à área da despesa corrente", refere.