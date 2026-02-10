Perceção de corrupção "afasta potenciais interessados em investir no país"

A perceção de corrupção em Portugal tem um custo económico real e mensurável, sobretudo ao nível do investimento estrangeiro e da credibilidade institucional do país. O alerta é deixado pelo comentador da Renascença e economista João Duque, que sublinha que, para os investidores internacionais, a imagem conta — e muito.

“Custa, em primeiro lugar, porque se a perceção é alargada particularmente aos investidores, quer aos nacionais, quer aos internacionais, mas particularmente aos internacionais, isso afasta potenciais interessados em investir no país”, explica João Duque.

Segundo o economista, este afastamento traduz-se numa menor disponibilidade de fundos, menos oportunidades de investimento e, em última instância, num travão ao desenvolvimento da economia portuguesa.

Qualidade institucional é decisiva

Entre os fatores que mais pesam nas decisões de investimento fora do país de origem, João Duque destaca a qualidade institucional, a gestão da lei e a forma como esta é aplicada.

“Uma das questões importantes, muito importante, é a qualidade institucional do país e a gestão da lei e a qualidade da aplicação da lei. E dentro desta categoria temos, claramente, a perceção sobre corrupção.”

Antes de investir, explica, os investidores informam-se e constroem uma imagem do país a partir de notícias e informação dispersa.

“Se muitas notícias do país vão fazendo crescer esta ideia de que Portugal é um país sujeito a alguma corrupção ou que a lei, apesar de existir, tem dificuldade em ser aplicada, então ficamos na mesma.”

Nesse cenário, o risco é claro: o capital procura destinos alternativos, onde os processos sejam mais previsíveis, transparentes e onde as infrações sejam efetivamente punidas.

Impacto também chega aos mercados financeiros

Questionado sobre se esta perceção pode, no limite, afetar as necessidades de financiamento do Estado junto dos mercados, João Duque responde que sim — ainda que de forma indireta.

“Impacta, mas digamos que é uma pequena gota de água. Ainda assim, tem algum impacto”, afirma.

O economista chama a atenção para o papel crescente dos critérios ESG (ambientais, sociais e de ‘governance’) nas decisões de investimento.

“Há fundos cuja área de atividade é fortemente impactada por políticas ESG e, claramente, a corrupção pode ser um ponto a fazer afastar esses fundos, dificultando o acesso de Portugal a financiamento”, destaca.