Mau tempo. "Vamos poder discriminar quem é que tem mais espírito de autarca"

O comentador da Renascença João Duque considera que será possível apurar que presidentes de câmara têm "mais espítito de autarca" com base na "performance" de cada município na resolução dos estragos provocados pelo mau tempo.

No habitual comentário n' As Três da Manhã, da Renascença, o comentador descreve um autarca como um "político muito próximo das pessoas que tenta ou deve resolver efetivamente o problemas das pessoas e das empresas".

"Vamos ver quem é que, de facto, vai ter capacidade para reagir rapidamente, é uma espécie de campeonato intermunicípios para ver quem é que sai melhor", diz.

O economista antecipa que "os munícipes vão tirar as suas conclusões", que terão consequências no voto nas próximas eleições autárquicas, ainda que alguns aspetos, como o da energia "ultrapassem" os autarcas.

"[Os munícipes] Vão comparar também a performance de outros munícipes que, se calhar não foram tão expeditos, a arranjar soluções rápidas para ultrapassar os problemas", afirma.

Questionado acerca das declarações do presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, que em entrevista à Renascença apelou a um escrutínio público mais apertado à E-Redes, o professor universitário considera que "era díficil fazer muito melhor" do que o trabalho desempenhado pela empresa responsável pela distribuição na recuperação da energia elétrica.

Admite, ainda assim, que possa ser avaliado "o que é que é possível fazer e o que é que não foi feito".