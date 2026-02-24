O que aprendemos com a guerra?

Quatro anos depois do início da invasão russa da Ucrânia, a guerra continua sem um desfecho claro e deixou lições duras para a Europa. Para o comentador da Renascença João Duque a principal aprendizagem foi a da paciência — e da desilusão.

“Aprendemos a ter muita paciência, infelizmente, porque esperávamos que o epílogo desta guerra fosse relativamente rápido”, afirma, sublinhando que essa expectativa existia não só no Ocidente, mas também em Moscovo. “Os russos pensavam que isto era um passeio muito breve, de meia dúzia de dias, até chegarem a Kiev, alterarem o governo e eliminarem o país.”

Nada disso aconteceu. E, segundo João Duque, a guerra acabou por revelar fragilidades estruturais da Europa. “Começámos a perceber que estávamos muito dependentes energeticamente do gás russo”, recorda, acrescentando que o conflito obrigou os países europeus a criar alternativas. Mais tarde, diz, tornou-se evidente outra dependência crítica: “Também percebemos que estamos muito dependentes, em termos de defesa, dos Estados Unidos.”

Europa menos unida do que parecia

Para o economista, a guerra também desmontou a ideia de uma União Europeia plenamente coesa. “Aprendemos que não somos assim tão unidos como pensávamos”, afirma, apontando divergências internas na resposta à Rússia. “Há uma grande clivagem na Europa quanto à atitude perante os russos”, afirma.

João Duque recorda, a este propósito, posições como a da Hungria relativamente aos pacotes de sanções. “Não estamos assim tão unidos como seria desejável. Vamos aprendendo a realidade da política e como ela é diferente do idealismo que muitas vezes associamos às grandes decisões internacionais”, realça

Guerra de desgaste e apostas opostas

Segundo o economista, o conflito entrou numa lógica de desgaste prolongado. “A Ucrânia aposta que a Rússia vai claudicar, porque não tem capacidade financeira para manter o esforço de guerra e está a sofrer perdas absolutamente gigantescas”, afirma, sublinhando que são perdas sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial.

Uma leitura que coincide com a posição expressa pelo ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, que admitiu na Renascença que um eventual cessar-fogo pode resultar do enfraquecimento económico russo.

Do outro lado, alerta João Duque, a aposta de Moscovo é diferente. “Os russos também apostam que a Europa se vai cansar e que as democracias europeias não vão aguentar este esforço prolongado.”

É aqui que, na opinião do comentador, reside a grande incógnita. “Vamos aguentar?”, questiona. “Os políticos europeus têm de convencer os eleitores de que este apoio faz sentido, para continuarem a ter mandato para apoiar a Ucrânia. E isso não é fácil”

Enquanto esse equilíbrio político não se resolve, quem mais sofre são os ucranianos. “Quem paga este prolongamento do conflito são todos os ucranianos, com um impacto imenso nos civis, mesmo fora das zonas diretas de combate”, sublinha.

Quanto ao futuro, João Duque não antecipa mudanças significativas. “Não prevejo que 2026 seja muito diferente do que foi o ano passado, infelizmente”, conclui.