Mau tempo: “Apoios não põem em causa as contas públicas, mas a dívida vai subir um bocadinho”

O comentador da Renascença João Duque considera que os apoios anunciados pelo Governo para responder aos estragos provocados pelo mau tempo vão inevitavelmente ter impacto nas contas públicas, apesar de o primeiro-ministro garantir que não colocam em causa a sustentabilidade orçamental.

Segundo o economista, este cenário já estava antecipado nos documentos oficiais. “Isto está previsto. Há uma frase no plano, no PTRR, que diz que é inevitável uma deterioração da saúde orçamental e do rácio da dívida pública. Está lá escrito”, sublinha.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



João Duque explica que os efeitos do mau tempo vão traduzir-se num aumento significativo da despesa pública. “Vamos ter mais despesas para reparar infraestruturas públicas, mais apoios às famílias e às empresas e, eventualmente, um aumento do número de pessoas subsidiadas por via do desemprego”, enumera.

Ao mesmo tempo, alerta para uma quebra nas receitas do Estado. “Há muita atividade que ficou parada. Sem atividade não há IVA e, pelo menos esse, e outras taxas, deixam de entrar nos cofres do Estado”, refere.

Questionado sobre o impacto direto na vida dos contribuintes que não foram afetados pelas intempéries, o comentador da Renascença afasta, para já, aumentos de impostos. “Muito provavelmente mantém-se tudo em termos de taxas e impostos. O que vai acontecer é que, no fim do ano, as receitas não vão chegar para cobrir as despesas”, explica.

Isso significa, diz, recurso ao endividamento. “Vamos ter de pedir dinheiro emprestado para tapar este défice orçamental”, afirma, reconhecendo que “é sempre pior dever mais do que menos”, mas lembrando o percurso recente do país. “Tivemos uma dívida acima dos 130% do PIB e descemos para valores abaixo dos 100%. Agora subimos um bocadinho e depois devemos continuar o caminho de descida”.

João Duque chama ainda a atenção para a forma como o Governo irá apresentar as contas nos próximos anos. “Vai ser feita uma distinção entre as contas com este efeito extraordinário e sem este efeito”, explica. “Vamos ouvir dizer que as contas estão equilibradas sem estas medidas, mas desequilibradas com elas”.

O objetivo, conclui, é enquadrar este esforço financeiro como excecional. “A ideia é mostrar que esta diferença se deve a uma calamidade e deve ser excluída da leitura normal das contas, até para que a União Europeia tenha um entendimento e uma condescendência diferente em relação a Portugal”.