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Energia nuclear tem de ser solução, porque renováveis não chegam
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Opinião de João Duque

Renováveis não chegam. Energia nuclear é o caminho para a Europa

10 mar, 2026 • Sérgio Costa , João Malheiro


Economista refere que "a Europa não tem outras fontes", como o petróleo e o gás natural e que é necessário encontrar alternativas,

João Duque aponta que para a Europa acautelar a sua autonomia energética o caminho tem de ser o nuclear, pois as renonáveis não chegam.

No seu habitual espaço de comentário na Renascença, o economista refere que "a Europa não tem outras fontes", como o petróleo e o gás natural.

"As renováveis muito provavelmente não são suficientes, porque o problema é a sua ciclicidade. Temos de usar mais a energia nuclear", explica.

O comentador da Renascença realça que o uso do nuclear não passa pela forma tradicional de grandes unidades "que têm um problema muito grande", mas em unidades mais modernas e pequenas.

"As grandes produtoras de inteligência artificial estão a investir nesse conhecimento, porque sabem que a quantidade de energia para manter esse instrumento é muito grande e provavelmente passa pelo nuclear," exemplifica.

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  • Só não vê
    10 mar, 2026 Quem não quer ver 10:56
    Claro que sim. Centrais pequenas e modernas em vez de estruturas enormes são o caminho, pelo menos enquanto a Fissão Nuclear não estiver disponível. Só não vê quem é fanático, que as renováveis podem ser boa ajuda, mas dependem dos caprichos da Natureza que estão longe de "disciplinados e previsíveis". Uma fonte ininterrupta que não projete toneladas de CO2 só o nuclear. É a única maneira de a UE fazer a transição e mandar passear as chantagens russas e a extrema dependência em combustíveis fósseis, venham do Golfo ou dos EUA...