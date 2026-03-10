Renováveis não chegam. Energia nuclear é o caminho para a Europa

João Duque aponta que para a Europa acautelar a sua autonomia energética o caminho tem de ser o nuclear, pois as renonáveis não chegam.

No seu habitual espaço de comentário na Renascença, o economista refere que "a Europa não tem outras fontes", como o petróleo e o gás natural.

"As renováveis muito provavelmente não são suficientes, porque o problema é a sua ciclicidade. Temos de usar mais a energia nuclear", explica.

O comentador da Renascença realça que o uso do nuclear não passa pela forma tradicional de grandes unidades "que têm um problema muito grande", mas em unidades mais modernas e pequenas.

"As grandes produtoras de inteligência artificial estão a investir nesse conhecimento, porque sabem que a quantidade de energia para manter esse instrumento é muito grande e provavelmente passa pelo nuclear," exemplifica.