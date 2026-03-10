Opinião de João Duque
Renováveis não chegam. Energia nuclear é o caminho para a Europa
10 mar, 2026 • Sérgio Costa , João Malheiro
Economista refere que "a Europa não tem outras fontes", como o petróleo e o gás natural e que é necessário encontrar alternativas,
João Duque aponta que para a Europa acautelar a sua autonomia energética o caminho tem de ser o nuclear, pois as renonáveis não chegam.
No seu habitual espaço de comentário na Renascença, o economista refere que "a Europa não tem outras fontes", como o petróleo e o gás natural.
"As renováveis muito provavelmente não são suficientes, porque o problema é a sua ciclicidade. Temos de usar mais a energia nuclear", explica.
O comentador da Renascença realça que o uso do nuclear não passa pela forma tradicional de grandes unidades "que têm um problema muito grande", mas em unidades mais modernas e pequenas.
"As grandes produtoras de inteligência artificial estão a investir nesse conhecimento, porque sabem que a quantidade de energia para manter esse instrumento é muito grande e provavelmente passa pelo nuclear," exemplifica.
- Petróleo fica mais barato depois de Trump admitir que guerra está a terminar
- Trump ameaça atacar com mais força se Irão bloquear passagem de petróleo
- Preço do gás natural cai mais de 15% para 47 euros
- Von der Leyen anuncia 200 milhões para UE investir no nuclear
- Comissão Europeia quer poupar 130 mil milhões/ano com menos energia fóssil e o regresso ao nuclear
- Energias renováveis. O nuclear é a palavra nuclear
- Renováveis dominam eletricidade em fevereiro e colocam Portugal no pódio europeu