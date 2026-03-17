Energias renováveis. O nuclear é a palavra nuclear

João Duque diz que o nuclear "é a palavra nuclear" para resolver a crise de energia que está a afetar a Europa e o resto do mundo.

No seu habitual espaço de comentário, o economista refere que, do ponto de vista estrutural, a energia nuclear será muito importante para o futuro da União Europeia.

"Para sermos independentes dos países de onde importamos energia, só há uma via, para além das energias renováveis tradicionais", diz.

"Já se está a acomodar a ideia de que o nuclear também é uma energia renovável", acrescenta.

João Duque admite que "é difícil" aceitar a ideia, depois de muitos anos em que as pessoas foram a educadas a ver o nuclear como algo perigoso, mas aponta que "agora começamos a ver que é a solução proposta, porque não temos outra".

Portugal, eventualmente, teria capacidade para produzir energia nuclear, sublinha, ainda.

Já quanto a medidas de curto-prazo da UE para fazer face à atual crise energética, o comentador da Renascença indica que se tratam de "pensos rápidos".