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Energias renováveis. O nuclear é a palavra nuclear

João Duque

Energias renováveis. O nuclear é a palavra nuclear

17 mar, 2026 • Sérgio Costa , João Malheiro


Economista defende que a energia nuclear será muito importante para o futuro da União Europeia.

João Duque diz que o nuclear "é a palavra nuclear" para resolver a crise de energia que está a afetar a Europa e o resto do mundo.

No seu habitual espaço de comentário, o economista refere que, do ponto de vista estrutural, a energia nuclear será muito importante para o futuro da União Europeia.

"Para sermos independentes dos países de onde importamos energia, só há uma via, para além das energias renováveis tradicionais", diz.

"Já se está a acomodar a ideia de que o nuclear também é uma energia renovável", acrescenta.

João Duque admite que "é difícil" aceitar a ideia, depois de muitos anos em que as pessoas foram a educadas a ver o nuclear como algo perigoso, mas aponta que "agora começamos a ver que é a solução proposta, porque não temos outra".

Portugal, eventualmente, teria capacidade para produzir energia nuclear, sublinha, ainda.

Já quanto a medidas de curto-prazo da UE para fazer face à atual crise energética, o comentador da Renascença indica que se tratam de "pensos rápidos".

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  • Antonio Esteves
    17 mar, 2026 Oeiras 19:31
    Caro Dr. João Duque Não sei em que se baseia para afirmar que o nuclear é a opção para a independência energética. Vamos por partes 1 - Se me diz que a Alemanha fez asneira ao abandonar todos os reactores que tinha em funcionamento, eu dou-lhe razão pois estavam amortizados e produziam muita energia relativamente barata e "não poluente". 2 - Quando sugere que é uma opção para o futuro, vejo 2 problemas. Por um lado 60% do uranio é produzido na Russia ou países satélites. Por outro, a produção de electricidade a partir de centrais nucleares, para além do perigo, é incomparavelmente mais cara (mais de 4 vezes) do que a partir dos parques Eolico e mais ainda que os parques solares. Poderá dizer que são intermitentes, mas mesmo associados a armazenamento, hidráulico ou baterias, o custo é muito superior. 3 - Não se constrói uma central nuclear em menos de 10 - 15 anos. 4 - Não há espaço no mix energético português para rentabilizar uma central nuclear. Os problemas da energia são bem mais complexos do que parece