João Duque n´As Três da Manhã
Terças e quintas-feiras, às 9h20, n'As Três da Manhã
A+ / A-
Arquivo
“Se os preços subirem mais, será preciso fazer mais”
Ouça aqui o comentário

João Duque

“Se os preços subirem mais, será preciso fazer mais”

19 mar, 2026 • Olímpia Mairos , com Sérgio Costa


Comentador da Renascença João Duque admite que medidas do Governo podem aliviar impacto, mas alerta para subida prolongada dos preços.

O Governo apresenta esta quinta-feira um novo pacote de medidas de apoio no contexto da crise energética, mas persistem dúvidas sobre a sua eficácia face ao cenário atual.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Entre as medidas em cima da mesa estão o aumento do chamado “gás solidário” para 25 euros, a redução do imposto sobre o gasóleo profissional, apoios à botija de gás, um regime de limitação de preços e um mecanismo de proteção para consumidores vulneráveis.

Para o comentador da Renascença João Duque, a eficácia destas medidas dependerá sobretudo da duração da crise energética.

Essa é uma grande dúvida e é possível que seja, depende um bocadinho da dimensão da crise em termos temporais”, afirma.

O economista recorda que a evolução dos preços tem sido instável desde o início do conflito internacional, com subidas abruptas seguidas de descidas, mas alerta que o cenário atual é diferente.

Vimos uma subida exorbitante no preço de um dia para o outro, mas depois as coisas baixaram, e agora o que se tem verificado é que estão a subir sistematicamente, não tão agressivamente, mas de uma forma sistemática”, explica.

Segundo João Duque, esta tendência pode indicar um problema mais duradouro: “É aquela subida que parece que é para durar, a menos que se altere completamente o panorama e as hostilidades cessem imediatamente.”

Ainda assim, considera que as medidas podem ajudar a mitigar os efeitos junto dos mais vulneráveis, mesmo que não resolvam o problema estrutural.

É possível que, com esforço, [...] estas medidas, pelo menos, atalhem ou suprimam aquilo que é as dificuldades dos mais desfavorecidos”, sublinha, acrescentando que “não podemos fugir” ao impacto generalizado do aumento dos preços da energia.

O economista aponta ainda um cenário de referência: preços do petróleo entre os 100 e os 110 euros por barril. Caso haja nova escalada, admite que serão necessárias mais respostas.

Se começarem a subir ainda mais para os 120, 130, bom, aí algo mais terá que ser feito seguramente”, avisa.

João Duque defende também maior intervenção ao nível europeu, criticando a falta de medidas mais concretas por parte de Bruxelas.

Esperava que a União Europeia tomasse uma medida mais concreta para dar mais folga aos vários Estados”, diz, sugerindo margem para atuação fiscal sobre os combustíveis.

O comentador lembra ainda que a subida dos preços pode traduzir-se em maior receita para o Estado, caso o consumo se mantenha estável, reforçando a necessidade de ajustar políticas para equilibrar esse impacto junto dos consumidores.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.