Europa é “um belo museu”, mas sem preparação para crises

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou para um “momento perigoso”, num cenário internacional agravado pela guerra no Médio Oriente. Um aviso que, para muitos especialistas, deve ser lido não apenas como conjuntural, mas como reflexo de fragilidades estruturais da Europa.

É precisamente essa leitura que faz o comentador da Renascença, João Duque: “Há aqui uma perspetiva mais ampla (...) percebe-se que a Europa não está preparada, afinal, para nada.”

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O economista aponta falhas críticas acumuladas ao longo dos últimos anos. “Não estava preparada para a guerra na Ucrânia por causa da sua dependência do gás da Rússia, não está preparada para uma saída dos Estados Unidos da NATO, (...) não está preparada em termos de inovação e desenvolvimento e liderança tecnológica”, aponta.

Para João Duque, a Europa mantém prestígio, mas não capacidade de resposta: “Somos um excelente museu, um fantástico espaço de cultura e de democracia, (...) mas não temos capacidade para enfrentar este tipo de crise”, diz, defendendo que “temos que aumentar a resiliência e preparar-nos para que (...) não sejamos assim tão gravemente apanhados.”

Tempestades provocam choque económico histórico em Portugal

Em paralelo, Portugal enfrenta um impacto interno sem precedentes recentes. O governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, alertou para perdas económicas graves causadas pela depressão Kristin, com efeitos diretos no PIB.

João Duque descreve o fenómeno como excecional: “Tivemos (...) uma sequência de tempestades como não há memória, (...) destruiu imenso”, assinalando que “os números são particularmente preocupantes.

“A destruição pode ter rondado cerca de 2,5% do PIB português, o que é muito, muito significativo”, destaca Duque.

Para o economista, o impacto económico será visível já este ano: “O PIB pode cair cerca de meio ponto percentual só por este efeito (...) com impacto no emprego e na receita fiscal”, aponta.

Num contexto orçamental já frágil, o risco agrava-se, conclui João Duque: “Quando um orçamento já estava à pele, é muito provável que venha abaixo, e agora temos esta crise que não sabemos onde é que vai ter.”