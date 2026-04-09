Propostas da OCDE: Algumas são interessantes"

O comentador da Renascença João Duque considera "interessantes" alguns dos conselhos ou propostas da OCDE para Portugal.

"Há coisas na proposta que eu acho muito importantes e que devíamos ser nós os primeiros a implementar, nem era preciso que viesse a voz de fora para nós tomarmos estas iniciativas", diz o economista, no seu habitual espaço de comentário n'"As Três da Manhã", sem deixar de admitir que algumas "podem ser um bocadinho discutíveis".

Para Duque, "a ideia é um bocadinho libertar as pessoas de impostos para que, com mais rendimento, possam tomar as decisões que acham mais adequadas, dirigindo para o consumo ou para o investimento".

"Há aqui uma ideia que é libertar um pouco mais o trabalho dos impostos e sobrecarregar um bocadinho o chamado capital, embora há aqui o capital para uma aplicação específica que é o imobiliário, o que é discutível", acrescenta.

"O que me parece é que tem que haver sempre um período de transição de maneira a podermos ser justos com a sociedade e não criar aqui desequilíbrios, nomeadamente geracionais."

João Duque sugere outro tipo de propostas, como "a flexibilidade na gestão urbanística, para aumentar a oferta de casas, e a a harmonização da regulamentação municipal, que é quase que uma dor de cabeça para quem é promotor imobiliário, porque de município para município encontra regras diferentes".