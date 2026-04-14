Alta dos combustíveis. “Vai demorar muito tempo a normalizar"

O comentador da Renascença João Duque considera que a recente volatilidade nos preços dos combustíveis está longe de estabilizar, alertando para um período prolongado de incerteza que continuará a afetar consumidores e empresas.

“Quando desce é bom, mas a sensação que eu tenho é que é descer do Monte Everest por K2”, afirmou, recorrendo a uma metáfora para descrever a oscilação dos preços. “Nós andamos ali entre o Monte Everest e o K2, sobe e desce, mas é só ali.”

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Segundo o economista, apesar de existirem momentos de alívio, estes tendem a ser temporários. “Podemos sentir, de vez em quando, um alíviozinho na pressão do preço do combustível nas bombas de gasolina, mas depois a seguir sobe outra vez, quase para os níveis anteriores”, diz.

João Duque atribui grande parte desta instabilidade ao contexto geopolítico e às declarações de líderes internacionais, nomeadamente de Donald Trump. “O senhor Trump ameaça, depois dá esperança, depois volta a tirar aquilo que deu”, referiu, sublinhando que “o mercado vive de expectativas e da possibilidade de que essas expectativas se venham a confirmar em realidades.”