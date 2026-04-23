O comentador da Renascença João Duque lamenta que continue a haver um aumento dos internamentos sociais, que já representam 14% das camas do Serviço Nacional de Saúde (SNS), apontando que "os hospitais não são instituições de hotelaria".

"Isto é um drama do SNS, não devendo ser. Gasta-se imenso dinheiro nos hospitais que não se devia gastar", sublinha o economista.

No seu habitual espaço, o comentador da Renascença realça que, em média, os internamentos sociais representam, por dia, um custo de quase 360 euros. "É um hotel de quatro estrelas, a atirar para as cinco", ironiza.

O especialista avisa que estes números podem crescer, até porque a população portuguesa está cada vez mais envelhecida.

João Duque diz que é necessário fazer um esforço de investimento em infraestruturas alternativas para receber estas pessoas, ou criar sistemas de apoio que permitem a estes utentes estarem em casa, mas a continuar a receber cuidados continuados.

"É desesperante e é urgente o Estado fazer alguma coisa", apela, ainda.