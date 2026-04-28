João Duque n´As Três da Manhã
Terças e quintas-feiras, às 9h20, n'As Três da Manhã
A+ / A-
Arquivo
Apagão. Europa aprendeu que "há um perigo iminente"
Ouça a opinião de João Duque

Opinião de João Duque

Apagão. Europa aprendeu que "há um perigo iminente"

28 abr, 2026 • Sérgio Costa , João Malheiro


Para o economista, é necessário cuidar da gestão da energia e que tem esperança que do ponto de vista político e técnico estejam a ser pensadas em soluções.

Um ano depois do apagão de 28 de abril, João Duque aponta que a Europa aprendeu com este episódio e percebeu que "há um perigo iminente", pois há uma grande dependência de como a rede é gerida.

"A Europa teve sorte pela pouca ligação entre Espanha e França, porque serviu para proteger o resto do continente. Se as ligações entre estes dois países fossem maiores, iria contagiar França e interromper o fornecimento de toda a Europa", alerta.

No seu habitual espaço de comentário, o economista refere outra lição que Portugal aprendeu: "Aprendemos que estamos muito dependentes de uma fonte energética".

Para o especialista, é necessário cuidar da gestão da energia e que tem esperança que do ponto de vista político e técnico estejam a ser pensadas em soluções.

Ainda dentro do tema de energia e questionado sobre a ideia de taxar lucros extraordinários de grandes empresas energéticas, João Duque recordou que a Galp afirmou que a maioria dos seus lucros não foi obtida no mercado nacional, mas em upstream no mercado internacional.

"Acho que estão a mandar mensagens ao Governo", brinca.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.