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Portugal envelhecido. "É assustadora a pressão que vai haver sobre o SNS"
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Portugal envelhecido. "É assustadora a pressão que vai haver sobre o SNS"

19 mai, 2026 • Sérgio Costa , João Malheiro


O comentador da Renascença refere que isto provoca problemas do ponto de vista financeiro, até porque é nas fases mais tardias da vida que se gasta mais.

João Duque diz que "é assustadora a pressão que vai havre sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS)" devido ao envelhecimento da população portuguesa e o aumento da esperança de vida.

No seu habitual espaço de comentário, o economista diz que há "um gráfico perturbador" em que, a seguir a Itália, é o segundo pior país em termos de mais pessoas acima dos 65 anos e menos abaixo dos 14 anos, sinais de um país altamente envelhecido.

O comentador da Renascença refere que isto provoca problemas do ponto de vista financeiro, até porque é nas fases mais tardias da vida que se gasta mais.

"Neste momento, a esperança de vida de um português com 65 anos é mais 20 anos. Estamos a crescer cada vez mais em números de pessoas, mas não chega para diluir", sublinha.

"Quando temos uma taxa de natalidade tão baixa, acho esotérico discutir a necessidade de restruturar as maternidades. Ou então passamos a ter mais filhos", acrescenta.

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