João Duque n´As Três da Manhã
Terças e quintas-feiras, às 9h20, n'As Três da Manhã
A+ / A-
Arquivo
IA. Não podemos divinizar ou subjugar-nos a uma ferramenta
Ouça a opinião de João Duque

Opinião de João Duque

IA. "Não podemos divinizar ou subjugar-nos a uma ferramenta"

26 mai, 2026 • Sérgio Costa , João Malheiro


João Duque sublinha que a competência de decidir "não deve ser alienada do ser humano".

João Duque considera que "não podemos divinizar ou subjugar-nos" à Inteligência Artificial (IA), realçando que este tipo de tecnologia trata-se "de uma ferramenta e instrumento".

O comentador da Renascença diz que já se desenvolvem atividades "que há cinco anos não se imaginava que existissem", como escrever as perguntas que se fazem a programas de IA e como auditar essas questões que estão estabelecidas nas instituições que usam estes sistemas de forma recorrente.

"Há todo um mundo que se desenvolve com a IA. Permite mais trabalho e sofisticação para evitar cair em erros extremos. E esse é o perigo. Que a decisão seja tomada pela máquina e não pelo homem", considera.

João Duque sublinha que essa competência "não deve ser alienada do ser humano".

"Estes instrumentos são ótimos para melhorar a decisão informada, mas muito perigosos para ser decisores finais", reitera.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.