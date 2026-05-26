IA. "Não podemos divinizar ou subjugar-nos a uma ferramenta"

João Duque considera que "não podemos divinizar ou subjugar-nos" à Inteligência Artificial (IA), realçando que este tipo de tecnologia trata-se "de uma ferramenta e instrumento".

O comentador da Renascença diz que já se desenvolvem atividades "que há cinco anos não se imaginava que existissem", como escrever as perguntas que se fazem a programas de IA e como auditar essas questões que estão estabelecidas nas instituições que usam estes sistemas de forma recorrente.

"Há todo um mundo que se desenvolve com a IA. Permite mais trabalho e sofisticação para evitar cair em erros extremos. E esse é o perigo. Que a decisão seja tomada pela máquina e não pelo homem", considera.

João Duque sublinha que essa competência "não deve ser alienada do ser humano".

"Estes instrumentos são ótimos para melhorar a decisão informada, mas muito perigosos para ser decisores finais", reitera.