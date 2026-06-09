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UE trata de os problemas de todos e cada país trata de si
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Inflação. UE trata dos problemas de todos e cada país trata de si

09 jun, 2026 • André Rodrigues , João Malheiro


O economista comentava a entrevista do primeiro-ministro do Luxemburgo, à Renascença, que defende a redução dos preços da energia como uma das medidas a tomar perante a escalada dos preços.

João Duque sublinha que em matéria de inflação a União Europeia (UE) trata dos problemas "de todos", mas "cada país trata de si".

"Quando os problemas são de cada país, cada um resolve-os com os seus instrumentos, nomeadamente o Orçamento", explica.

O economista comentava a entrevista do primeiro-ministro do Luxemburgo, à Renascença, que defende a redução dos preços da energia como uma das medidas a tomar perante a escalada dos preços.

Questionado se a fórmula se pode aplicar, o comentador sublinha que "cada país tem as suas particularidades".

"O primeiro-ministro do Luxemburgo está a enfrentar uma situação extrema na Europa. Está com uma das taxas de inflação mais elevadas. Há uma pressão enorme para controlar", refere, indicando que se trata de um país com uma economia "extraordinariamente aberta e profundamente influenciada pelas economias francesa e alemã".

"Isto dá uma conjuntura atípica, porque a inflação é profundamente provocada por uma única indústria, dos transportes, que neste momento tem uma variação de preços de 15%", explica.

Em Portugal, "não é tanto assim". João Duque aponta que o país tem vários setores que estão altos e a pressionar a inflação, sem que haja um que se destaque muito mais em relação a outros.

"O primeiro-ministro do Luxemburgo vai usar as suas políticas para tratar dos seus problemas. Em Portugal, temos o nosso Orçamento, o nosso programa e o nosso Governo a tratar dos desajustes que existem na nossa inflação", indica.

"O que é que o Banco Central Europeu faz? De forma muito alargada, tratar do corpo. Depois, cada país se tiver problemas numa parte, trata-a localmente", acrescenta.

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