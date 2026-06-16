Combustíveis devem ficar mais baratos para a semana com acordo entre EUA e Irão

João Duque antecipa que, caso se confirme o acordo entre Estados Unidos da América (EUA) e Irão, os preços dos combustíveis devem ficar mais baratos na próxima semana.

No seu habitual espaço de comentário, o economista refere que, apesar de o mercado reagir sempre, ainda não terá alterado totalmente, porque há "um problema de credibilidade face àquilo que são as notícias anteriores".

É, por isso, na visão do comentador da Renascença, importante que se "verifique uma ausência de ataques" ao longo da semana no terreno, "para que nos comecemos a convencer que, de facto, isto é verdade" e dar consistência aos mercados.

"Por agora, estamos a jogar na probabilidade. Há uma probabilidade de isto ser verdade e uma de isto não ser e as coisas descambem e voltem ao que era", aponta.

João Duque indica, ainda, que ainda não é previsível o efeito de como cada país vai decidir repor as reservas estratégicas que têm estado gerir.

Em cima disto tudo há, igualmente, um terceiro efeito nacional, relativo aos impostos sobre os combustíveis: "Agora, vão ser repostos quando houver as descidas".

"Estes efeitos são difíceis de prever. Agora, se a semana se mantiver assim, é possível desça um bocadinho", prevê.