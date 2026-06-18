Seleção: “Ser razoavelmente ambicioso, mas não tanto que depois venha a provocar este tipo de situações”

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O empate de Portugal na estreia do Mundial de 2026 serve de exemplo para uma das regras fundamentais da liderança e da economia. “Ser razoavelmente ambicioso, mas não tanto que depois venha a provocar este tipo de situações”, defende João Duque, comentador económico da Renascença, numa análise sobre a gestão de expectativas. Para o economista, a deceção causada pelo resultado da estreia mostra como uma gestão inadequada das expectativas pode amplificar a insatisfação do público, seja no futebol, nas empresas ou na economia. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui A expectativa de uma exibição convincente e de uma campanha de sucesso no Mundial contrastou com o resultado alcançado, um cenário que João Duque considera exemplar para explicar a importância de gerir cuidadosamente as expectativas.

Segundo o comentador, “a gestão de expectativas é fundamental” porque o impacto de um resultado abaixo do esperado é geralmente mais forte do que a satisfação gerada por um desempenho superior ao previsto. Como explica, “é mais fácil mudar expectativas do que resultados” e a diferença entre aquilo que se espera e aquilo que efetivamente acontece nem sempre é encarada de forma equilibrada. “Aquilo que se ganha acima daquilo que é a expectativa montada sobre um futuro não é igual àquilo que se perde quando a diferença é negativa”, afirma, sublinhando que a frustração tende a ser maior quando os resultados ficam aquém do que foi prometido ou antecipado. Na opinião de João Duque, o discurso em torno da seleção portuguesa antes do Mundial contribuiu para elevar as expectativas dos adeptos. As declarações de jogadores, treinadores e outros protagonistas alimentaram a esperança de uma presença na final, criando uma perceção difícil de corresponder desde o primeiro jogo. “Ouvimos muitos comentários e afirmações dos jogadores, dos técnicos e de outros intervenientes alimentando sempre a possibilidade de irmos à final”, observa. Por isso, acrescenta, “uma equipa que está mentalizada para ir à final naturalmente cria expectativas e acalenta no público a ideia de um resultado diferente daquele que se obtém”.

Menos pressão pode beneficiar Portugal Depois da estreia menos conseguida, o economista acredita que a seleção pode até beneficiar de uma redução das expectativas nos próximos encontros. “Agora é mais fácil superar as expectativas”, afirma João Duque, defendendo que um ambiente menos eufórico pode ajudar a equipa a responder melhor dentro de campo. Nesse contexto, o comentador refere também a polémica gerada pelas imagens dos jogadores portugueses em momentos de lazer antes do jogo, fotografias que rapidamente se espalharam pelas redes sociais. Embora ressalve que não existe qualquer evidência de que essas situações tenham influenciado o rendimento da equipa, considera que a perceção pública pode ser afetada. “Esse tipo de atitudes, em vésperas de jogos de futebol, normalmente não beneficia nada”, afirma, acrescentando que, perante um resultado negativo, “só prejudicam”, como demonstrou a avalanche de comentários e brincadeiras que circularam nas redes sociais após o encontro. “Isso não quer dizer que tenha tido impacto no rendimento dos jogadores, mas é a imagem que se dá”, salienta.