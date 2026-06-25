Aumento da população é “positivo”, mas há risco para o rendimento ‘per capita’

O economista e comentador da Renascença João Duque considera “positivo” o aumento da população em Portugal.

Os números foram revelados por estes dia. A população residente em Portugal aumentou para quase 11 milhões e meio de pessoas, uma subida que se fica a dever sobretudo à imigração.

“São imigrantes mais jovens que vêm para Portugal e que de alguma forma estão a garantir que a alteração demográfica de Portugal não seja tão dramática”, começa por analisar o economista.

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Duque lembra que os problemas relacionados com a demografia vão acentuar-se na próxima década.

“Toda esta geração dos anos 60 está a chegar à altura da apresentação, está a entrar nos 65 anos e que vai criar um problema de uma pressão demográfica muito grande e, portanto, temos mais gente que permite substituir pessoas que estão a sair do mercado de trabalho”, explica.

No entanto, nem tudo é positivo. Alguns especialistas anteveem uma diminuição do ‘rendimento per capita’.

Duque é mais cauteloso, argumentando que é preciso esperar para ver e que é necessário fazer “uma revisão mais profunda da forma como se calcula o PIB”.