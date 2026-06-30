Indemnização a José Sócrates expõe falhas da justiça portuguesa

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A condenação do Estado português ao pagamento de 15 mil euros ao antigo primeiro-ministro José Sócrates por violação do segredo de justiça evidencia, para o comentador da Renascença João Duque, as fragilidades do sistema judicial português, tanto na proteção dos direitos dos cidadãos como na demora dos processos. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui João Duque afirma que a decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa mostra "o estado em que está o segredo de justiça e a defesa do segredo de justiça". Apesar de assumir que tem "uma opinião muito negativa" sobre o antigo primeiro-ministro, considera que isso não altera os direitos de qualquer arguido. "O José Sócrates tem direito a ser preso fora das câmaras de televisão", afirma, lembrando que a exposição pública da detenção foi "uma situação extraordinariamente humilhante para qualquer pessoa, seja ela uma figura pública ou não".

O comentador salienta que "a prisão não significa que a pessoa seja sequer culpada" e recorda que "há sempre a presunção de inocência". Por isso, entende que os danos provocados pela divulgação das imagens justificam a compensação atribuída pelo tribunal. "Tratando-se de uma situação extraordinariamente sensível, em que a pessoa está particularmente fragilizada, é compreensível esta decisão judicial", sustenta. João Duque acrescenta ainda que a presença das câmaras de televisão no momento da detenção dificilmente aconteceu por acaso: "Chamar essas câmaras de televisão para assistir àquilo em direto... sabe quem o fez, não é? Pois, mas saiu de lá de dentro, naturalmente." No entanto, o economista considera que esta decisão evidencia também outro problema da justiça portuguesa: a excessiva morosidade dos processos. Para João Duque, é difícil compreender que a indemnização tenha sido decidida enquanto o processo principal continua sem uma conclusão mais de uma década depois. "A justiça dá uma má imagem", afirma, acrescentando que o sistema "dá uma possibilidade (...) de imensos esquemas que depois são aproveitados por uma das partes para fazer prolongar ‘ad eternum’ os processos".