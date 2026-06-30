João Duque
Indemnização a José Sócrates expõe falhas da justiça portuguesa
30 jun, 2026 • Olímpia Mairos , com Sérgio Costa
Comentador da Renascença considera compreensível a compensação por violação do segredo de justiça, mas critica a morosidade dos tribunais e defende uma reforma urgente da justiça.
A condenação do Estado português ao pagamento de 15 mil euros ao antigo primeiro-ministro José Sócrates por violação do segredo de justiça evidencia, para o comentador da Renascença João Duque, as fragilidades do sistema judicial português, tanto na proteção dos direitos dos cidadãos como na demora dos processos.
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João Duque afirma que a decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa mostra "o estado em que está o segredo de justiça e a defesa do segredo de justiça". Apesar de assumir que tem "uma opinião muito negativa" sobre o antigo primeiro-ministro, considera que isso não altera os direitos de qualquer arguido.
"O José Sócrates tem direito a ser preso fora das câmaras de televisão", afirma, lembrando que a exposição pública da detenção foi "uma situação extraordinariamente humilhante para qualquer pessoa, seja ela uma figura pública ou não".
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O comentador salienta que "a prisão não significa que a pessoa seja sequer culpada" e recorda que "há sempre a presunção de inocência". Por isso, entende que os danos provocados pela divulgação das imagens justificam a compensação atribuída pelo tribunal.
"Tratando-se de uma situação extraordinariamente sensível, em que a pessoa está particularmente fragilizada, é compreensível esta decisão judicial", sustenta. João Duque acrescenta ainda que a presença das câmaras de televisão no momento da detenção dificilmente aconteceu por acaso: "Chamar essas câmaras de televisão para assistir àquilo em direto... sabe quem o fez, não é? Pois, mas saiu de lá de dentro, naturalmente."
No entanto, o economista considera que esta decisão evidencia também outro problema da justiça portuguesa: a excessiva morosidade dos processos. Para João Duque, é difícil compreender que a indemnização tenha sido decidida enquanto o processo principal continua sem uma conclusão mais de uma década depois.
"A justiça dá uma má imagem", afirma, acrescentando que o sistema "dá uma possibilidade (...) de imensos esquemas que depois são aproveitados por uma das partes para fazer prolongar ‘ad eternum’ os processos".
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Na sua opinião, esta realidade é incompreensível para os cidadãos. "Eu não compreendo e acho que ninguém compreende porque é que se demora tanto tempo a julgar um caso daqueles."
Perante este cenário, João Duque defende que a reforma da justiça deve deixar de ser apenas um tema de debate político e passar ao plano da ação. "Devia ser tema prioritário não do discurso político, mas da ação política", afirma, recordando uma recente intervenção de Rui Rio. E conclui: "A primeira reforma que Portugal devia fazer imediatamente é a da justiça."