"Processo dos exames merece negativa, até agora"

O comentador da Renascença João Duque faz um balanço negativo da forma como está a decorrer o processo dos exames nacionais. Para o economista, os atrasos na divulgação dos resultados são suficientes para uma avaliação negativa, embora considere que ainda seja preciso perceber se o trabalho final será bem executado.

"O processo tem que levar uma negativa até agora. Para já, é uma entrega fora de prazo. Agora vamos ver se o trabalho está bem feito", afirma.

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Apesar das falhas verificadas, João Duque defende que o princípio da digitalização das provas continua a fazer sentido, porque pode garantir maior equidade na correção.

Na sua perspetiva, "o que está por trás desta digitalização dos exames é a expectativa de que uma correção feita totalmente na horizontal de todos os exames é mais justa, porque torna independente o examinado do examinador". Por isso, conclui, "o princípio é muito bom".

O comentador admite que alguns problemas técnicos, como os referidos pelo ministro da Educação, possam ter contribuído para as dificuldades, mas considera que as falhas vão além de casos pontuais, como um agrafo mal colocado.

"O processo de digitalização parece que correu mal", afirma, apontando também situações em que "alunos responderam em lugares fora do espaço e, de facto, tem o problema depois da leitura horizontal, que se não está exatamente no local é perdida aparentemente".