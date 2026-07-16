Estado da Nação? "Assim, assim... vamos cantarolando e sorrindo"

No dia em que a Assembleia da República debate o Estado da Nação, João Duque traça um retrato de um país que continua a evoluir, mas sem o dinamismo dos últimos anos.

O comentador da Renascença resume a situação com uma expressão bem portuguesa: "É um... assim, assim... Nem cantando, nem rindo, mas cantarolando e sorrindo."

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A imagem serve para explicar uma economia que mantém bons indicadores, mas cujo ritmo de crescimento está a abrandar.

"Estamos a crescer. O desemprego está bem, o emprego também. Temos muito mais gente a contribuir para o produto", afirma, acrescentando que continua a existir confiança em vários setores da economia. Ainda assim, ressalva que "há alguma confiançazinha nos serviços, na indústria, no consumo (...), mas não está tudo melhor. Está melhor, mas pior que o ano passado".

Perante a perceção de muitos portugueses de que a situação económica continua difícil, João Duque considera que essa insatisfação faz parte do funcionamento normal de uma democracia.

"Nunca vi uma reportagem onde as pessoas digam 'isto é ótimo', a menos que estejamos em ditadura", afirma, defendendo que é natural que os cidadãos sintam que estão aquém do que merecem e procurem pressionar quem governa.

"Convém fazermos sempre pressão sobre os governantes, sobre os empresários, para querermos mais e melhor. Isso tudo bem, mas os indicadores é que contam e esses indicadores são muito transparentes", sustenta.