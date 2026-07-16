João Duque
Estado da Nação? "Assim, assim... Vamos cantarolando e sorrindo"
16 jul, 2026 • Olímpia Mairos , com Sérgio Costa
O comentador da Renascença considera que a economia portuguesa continua a crescer e mantém indicadores positivos, mas alerta para a desaceleração do ritmo de crescimento, os atrasos do PRR e a necessidade de reformas estruturais.
No dia em que a Assembleia da República debate o Estado da Nação, João Duque traça um retrato de um país que continua a evoluir, mas sem o dinamismo dos últimos anos.
O comentador da Renascença resume a situação com uma expressão bem portuguesa: "É um... assim, assim... Nem cantando, nem rindo, mas cantarolando e sorrindo."
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A imagem serve para explicar uma economia que mantém bons indicadores, mas cujo ritmo de crescimento está a abrandar.
"Estamos a crescer. O desemprego está bem, o emprego também. Temos muito mais gente a contribuir para o produto", afirma, acrescentando que continua a existir confiança em vários setores da economia. Ainda assim, ressalva que "há alguma confiançazinha nos serviços, na indústria, no consumo (...), mas não está tudo melhor. Está melhor, mas pior que o ano passado".
Perante a perceção de muitos portugueses de que a situação económica continua difícil, João Duque considera que essa insatisfação faz parte do funcionamento normal de uma democracia.
"Nunca vi uma reportagem onde as pessoas digam 'isto é ótimo', a menos que estejamos em ditadura", afirma, defendendo que é natural que os cidadãos sintam que estão aquém do que merecem e procurem pressionar quem governa.
"Convém fazermos sempre pressão sobre os governantes, sobre os empresários, para querermos mais e melhor. Isso tudo bem, mas os indicadores é que contam e esses indicadores são muito transparentes", sustenta.
Estado da Nação
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Para ilustrar essa ideia, aponta o exemplo do turismo. O setor continua a crescer, mas perdeu velocidade.
"Temos mais dormidas, mais hóspedes, mais receitas totais de turismo, comparando janeiro a maio com o mesmo período do ano passado", refere. Contudo, sublinha que "quando comparamos esses indicadores com o ano anterior, é tudo menos do que o ano anterior. É positivo, mas é um positivozinho mais baixo".
Segundo o economista, até as receitas por dormida e por hóspede aumentaram, "mas são inferiores às do ano passado. Portanto, estamos um bocadinho melhor".
João Duque considera, porém, que este ritmo de crescimento não chega para permitir a convergência da economia portuguesa com as mais desenvolvidas da Europa.
"O PRR está atrasado e mesmo o PRR não é suficiente", alerta. Para o comentador, é necessário um maior esforço dos empresários para transformar a estrutura produtiva, mas também uma intervenção do Estado.
"Tem de haver um grande esforço dos empresários para modificar a estrutura produtiva e a oferta de bens e serviços, mas também tem de, do próprio Estado, fazer-se alguma reforma", defende.
Sobre a dificuldade em concretizar essas reformas, João Duque admite que o envelhecimento da população constitui um obstáculo.
"Numa população que está cada vez mais idosa, vamos pedir a uma pessoa aposentada o que é que quer que mexam. Eles não querem que mexam nada, particularmente nas suas reformas", afirma.
Ainda assim, identifica uma área onde existe consenso entre os portugueses: "Querem que mexam numa coisa, que é o serviço de saúde."
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