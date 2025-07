Vivemos tempos determinantes e marcantes para a nossa querida Europa, nem sempre convergentes, com posições extremadas, de muito ruido, sem uma visão de médio e longo-prazo como a que mobilizou o mais longo período de paz da nossa história e reconfigurou o Velho Continente numa união económica, monetária e sem fronteiras. Uma Europa que saiu ferida de guerras mundiais, que lutou por uma paz duradoura e que precisa de voltar às suas raízes, aos seus valores e aos princípios constituintes que a caracterizam. Uma Europa com erros na sua história, centro de guerras mundiais, mas que soube sempre reconstruir-se.

Projetar o futuro e sonhá-lo com consistência, com uma convicção que mobilize todos, só se consegue a partir das raízes. Recordo por isso São Bento de Núrsia, no longínquo século VI, co-padroeiro da Europa, fundador da ordem beneditina, da regra e da vida monástica e que marcou cultural e socialmente muito do que somos e vivemos, fundados numa cultura de raízes cristãs, promotoras da solidariedade, da subsidiariedade, de defesa de dignidade do homem e, em particular, dos mais desfavorecidos.

Ora et Labora, “orar e trabalhar, contemplar e agir” são princípios basilares, indissociáveis, inaugurais, para uma cultura de bem comum, de serviço aos outros, de justiça social, promotora de paz, de harmonia e de tolerância. Esta paz, harmonia e tolerância são resultado do que as antecede no caminho e que é, orar e contemplar, agradecer e aceitar, trabalhar e agir, sempre em busca da verdade maior. Desistir de tudo isto leva ao mais fácil e rápido caminho do engano, da mentira, da violência, da guerra, do extremar de posições. Foi assim que se cimentou esta cultura europeia também no sonho idealizado pelos fundadores da União Europeia, líderes marcantes que determinaram um futuro a longo-prazo que não poderemos esfarrapar.

Voltar às raízes é trazer em nós os que nos antecederam, torná-los presentes nos valores que promoveram, na coragem com que decidiram e procurar tornar realidade perene uma visão agregadora de paz e de inclusão.

Ora et Labora, é descentrar-me das minhas razões, dos meus impulsos mais imediatos, parar e escutar, discernir para a ação, contemplar e amar a verdade, construindo a partir da realidade que nos rodeia e buscando a beleza da finalidade maior. Quando nos é sugerido “não leveis bolsa nem alforge para o caminho”, significa que estamos em caminho e de passagem; mas também que devemos confiar e não buscar as proteções – tantas vezes materiais - que nos dão falsas confianças. Mas também nos é dito, “deixa ficar as tuas razões pessoais e os teus impulsos, a imagem que promoves, a tua visão deformada e enviesada da realidade, as tuas desordens e gostos particulares, as tuas urgências e medos… “, tanto que carregamos em nós, connosco, e que nos impede de sermos mais livres, mais plenos, mais abandonados na missão. Ora et Labora, é deixar de ser à imagem que promovemos, mas à imagem de quem nos sonhou. E então, nada terá sido em vão.