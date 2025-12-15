Da escuridão para a Luz

Ao rever a minha vida poderei identificar momentos de escuridão e de luz. Momentos de indecisão e de cisão. Momentos de solidão e de companhia. Momentos de egoísmo e de serviço. Momentos de medo e de superação. Momentos de dúvida e de confiança. Momentos de cegueira e de lucidez. Momentos de inveja e de agradecimento. Momentos de mentira e de verdade. Momentos de ruido e de silencio. Momentos de divisão e de paz. Momentos de queda e de levantar, ou de paragem e caminhar. Momentos de desistência e fraqueza ou de perseverança. Momentos de desolação e de consolação.

E tantos outros, de escuridão e de luz. Em que, muitas vezes, um prepara o outro.

Não se trata apenas de moções interiores, mas de tensões próprias do quotidiano, de decisões muitas vezes difíceis de discernir, em que tudo se atropela, entre a urgência e o importante, o stress, a perda, ou a falha e uma verdadeira paz que é sempre tao necessária.

Duas faces da mesma moeda, em que a escuridão não existe, mas é, de facto, a ausência de luz. Escuridão e luz coexistem e quando se ganha consciência e significado tornam-se importantes para o crescimento, para o autoconhecimento, para interpretar sinais, para orientar, para parar, avançar ou para mudar de direção, focar no essencial, no bem maior, no eterno, na estrela do caminho.

Mas também, uma oportunidade para se ser humilde, para se conhecer as nossas limitações e as respeitar, para pedir perdão, para voltar a construir, para amar e servir de verdade.

Em tempo de advento, de anúncio, de preparação, de Sim, de envio, de entrega, de vida nova, de luzes, fixemo-nos na Luz que dá verdadeiro significado à escuridão. Uma Luz que não se sobrepõe por ser mais forte do que as restantes, mas por ter mais significado, por nos tocar no íntimo de nós mesmos, por nos guiar como uma estrela que se distingue no meio de tantas outras.

Também as estrelas brilham mais na escuridão. Essa Luz que transforma, que habita na simplicidade da vida que se faz Vida numa das grutas das nossas vidas, onde menos se espera, mas tanto se aguarda.