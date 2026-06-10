Sucesso e salvação

Do lado da procura, o talento é um dos bens mais disputados pelas organizações, sendo considerado, durante muito tempo, o fator mais escasso, o mais diferenciador e a chave do sucesso futuro. Atrai-se e capta-se talento, desenvolve-se talento, retém-se talento.

Do lado da oferta, todos apontamos ao desenvolvimento dos talentos, à formação contínua, ao reconhecimento, às experiências diferenciadoras, à valorização e crescimento permanente. Há recompensas associadas ao talento e, muitas vezes, são os que chegam primeiro, os que mais contribuem ou os que mais se destacam que acabam por escolher primeiro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



É uma seleção que começa cedo na vida. Numa cultura centrada no primeiro, no vencedor, muitos outros ficam erradamente remetidos para a categoria dos perdedores, ignorando-se que estar em primeiro lugar é, na maioria das vezes, um estado transitório e não permanente.

É a cultura da meritocracia – em que cresci e valorizo – mas que, se desenquadrada, se pode constituir como uma grande armadilha pois, ao invés de promover novas (e justas) oportunidades para muitos, pode conduzir a crescentes desigualdades. Numa sociedade que promove o primeiro e onde o sucesso merece aprovação e, sobretudo, admiração, podemos facilmente ser conduzidos ao autocentramento, à autorreferenciação e ao culto da imagem, que tantas vezes idolatra o sucesso, a visibilidade e o reconhecimento social.

E num ápice abandonamos a cultura do nós, do bem comum, trocando-a pelo culto do eu ou dos resultados que represento.

Uma das finalidades últimas na vida da pessoa é a busca da felicidade e não o sucesso na carreira. Esta última é sempre um meio e não um fim em si mesmo e constrói-se, sobretudo, a partir dos pontos fortes, das oportunidades de crescimento, da superação pessoal, sem deixar de envolver sacrifícios e escolhas, alegrias e desalentos, sucessos e quedas.

No entanto, esquecemo-nos de que, quando procuramos talento, procuramos profissionais, mas, mais do que isso, acolhemos pessoas. Pessoas com enormes capacidades, conhecimentos, talentos e experiências, mas também com desafios, fragilidades e limitações; com pontos fortes e pontos fracos.

“Basta que tenhas a minha ajuda, pois a minha força manifesta-se melhor na fraqueza… por isso orgulho-me das minhas fraquezas para que a força de Cristo desça sobre mim… pois quando me sinto fraco é que sou forte” (2 Cor. 12).

É, então, na plenitude do Ser que nos é oferecido um caminho de Salvação, a outra finalidade mais perene, mais plena, mais completa, mais definitiva. É nas fraquezas, desordens, debilidades, nas fragilidades e vulnerabilidades que a salvação nos é oferecida. Ao escondermos ou branquearmos a totalidade de quem somos, acabamos por nos tornar ocultas muitas riquezas e oportunidades.

A carreira e o sucesso constroem-se a partir dos pontos fortes. A salvação constrói-se a partir dos pontos fracos, das fragilidades. É a constatação de que, ao reconhecermos os nossos limites, abrimos espaço para uma força muito maior do que a nossa própria. A fraqueza não é sinónimo de desistência, mas de maturidade. Ao deixarmos de depender apenas das nossas forças, damos lugar a algo muito maior.

E então sim, trocamos uma vida cada vez melhor por uma vida nova.