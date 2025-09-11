Hélder Cristóvão. “O Caniggia é porreiro, só não podíamos molhar-lhe o cabelo”
11 set, 2025 • Rui Miguel Tovar
Hélder joga com o 10 da seleção em Wembley, marca o 9 do Benfica em Bucareste, marca nos 6-3 em Alvalade e faz uma carreira fantástica lá fora, em Espanha (Depor), Inglaterra (Newcastle, com Shearer e Robson) e França (PSG). Como se isso fosse pouco, é o craque da boa disposição, que início de época para o “Jogo de Palavra”.
