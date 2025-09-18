"A serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas às quartas-feiras"

Abel Xavier, convidado do Jogo de Palavra desta semana, é campeão mundial Sub-20 em 1991, estreia-se pela seleção principal a jogar por uma equipa da 2.ª divisão (Estrela), é campeão nacional pelo Benfica na época do 6-3 no José Alvalade, marca o golo do apuramento de Portugal para o Euro 2000, é treinado por Bobby Robson (PSV) e joga ao lado de Owen (Liverpool), Totti (Roma), Beckham (LA Galaxy).
Veja o vídeo da entrevista a Abel Xavier, no programa Jogo de Palavra:
Abel Xavier: "A serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"
