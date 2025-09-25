Menu
Jogo de Palavra, As Entrevistas de Rui Miguel Tovar
Todas as semanas o jornalista Rui Miguel Tovar entrevista uma personalidade do mundo do desporto para uma conversa divertida e surpreendente. Um episódio novo todas as quintas-feiras.
Jogo de Palavra com Rui Jorge

25 set, 2025 • Rui Miguel Tovar


Campeão mundial do sorriso tímido, Rui Jorge troca de camisola com Lentini na estreia europeia, ganha sete campeonatos e levanta três Taças de Portugal, por FC Porto e Sporting, além de representar a seleção nacional em dois Jogos Olímpicos, como jogador (1996) e selecionador (2016).

