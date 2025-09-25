Rui Jorge. "Só entrei no balneário de dois treinadores e, com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"
25 set, 2025 • Rui Miguel Tovar
Campeão mundial do sorriso tímido, Rui Jorge troca de camisola com Lentini na estreia europeia, ganha sete campeonatos e levanta três Taças de Portugal, por FC Porto e Sporting, além de representar a seleção nacional em dois Jogos Olímpicos, como jogador (1996) e selecionador (2016).
