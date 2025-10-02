Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 18h30, boa sorte'"
02 out, 2025
Marca o rei Pelé em Nova Iorque, aos 18 anos de idade, e nunca mais sai do onze do Benfica. Goleador por excelência e capitão por categoria, Humberto - o convidado deste "Jogo de Palavra" - também ganha fama internacional no banco, como selecionador de Portugal no saudoso Euro-2000.
