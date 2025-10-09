Frasco. "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"
09 out, 2025 • Rui Miguel Tovar
Titular do coração da massa adepta do FC Porto (e certamente adorado por benfiquistas e sportinguistas), é daqueles jogadores irrepetíveis. É ele quem entra a meio da final da Taça dos Campeões-1987 e baralha por completo o Bayern. Começa e acaba a carreira no Leixões, onde se faz homem e é convocado para dois Torneios Toulon
