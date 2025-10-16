Álvaro Braga Jr. "Preud'homme queria um holandês, o senhor Capristano o Toni e eu puxei pelo Mourinho"
16 out, 2025 • Rui Miguel Tovar
Com o dom da palavra, faz-se jornalista e só depois dirigente de craveira internacional, com passagens por quatro campeões nacionais entre FC Porto de Pinto da Costa, Sporting de Sousa Cintra, Boavista de Valentim Loureiro e Benfica de Vale e Azevedo. Da sua casa, forja-se o início do ciclo Futre nas Antas, em 1984, e ainda o de Mourinho, em 2000
