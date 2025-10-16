Menu
Renascença Renascença
Jogo de Palavra, As Entrevistas de Rui Miguel Tovar
Todas as semanas o jornalista Rui Miguel Tovar entrevista uma personalidade do mundo do desporto para uma conversa divertida e surpreendente. Um episódio novo todas as quintas-feiras.
A+ / A-
Arquivo
Jogo de Palavra com Álvaro Braga Júnior

Jogo de Palavra

Jogo de Palavra com Álvaro Braga Júnior

16 out, 2025 • Rui Miguel Tovar


Com o dom da palavra, faz-se jornalista e só depois dirigente de craveira internacional, com passagens por quatro campeões nacionais entre FC Porto de Pinto da Costa, Sporting de Sousa Cintra, Boavista de Valentim Loureiro e Benfica de Vale e Azevedo. Da sua casa, forja-se o início do ciclo Futre nas Antas, em 1984, e ainda o de Mourinho, em 2000.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.