Jogo de Palavra com Dominguez

Dominguez é o mais baixo de sempre a jogar na Premier League (Tottenham) e o primeiro português a jogar uma final da Taça da Alemanha (Kaiserslautern), além de dividir (também) balneário com Romário (Vasco da Gama) e Guardiola (Al-Ahli).
