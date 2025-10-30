Carlos Xavier. "Eu e o Balakov treinávamos os livres diretos, aprendi muito com ele"
30 out, 2025 • Rui Miguel Tovar
Campeão e vencedor da Taça de Portugal pelo Sporting em 1982, a sua carreira passa ainda pelo empréstimo à Académica e a transferência para a Real Sociedad antes de voltar ao Sporting, onde coloca um inesperado ponto final por obra do treinador belga Waseige.
