Jogo de Palavra, As Entrevistas de Rui Miguel Tovar
Todas as semanas o jornalista Rui Miguel Tovar entrevista uma personalidade do mundo do desporto para uma conversa divertida e surpreendente. Um episódio novo todas as quintas-feiras.
Carlos Xavier. "Eu e o Balakov treinávamos os livres diretos, aprendi muito com ele"

30 out, 2025 • Rui Miguel Tovar


Campeão e vencedor da Taça de Portugal pelo Sporting em 1982, a sua carreira passa ainda pelo empréstimo à Académica e a transferência para a Real Sociedad antes de voltar ao Sporting, onde coloca um inesperado ponto final por obra do treinador belga Waseige.

