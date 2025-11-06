Jogo de Palavra, As Entrevistas de Rui Miguel Tovar
Todas as semanas o jornalista Rui Miguel Tovar entrevista uma personalidade do mundo do desporto para uma conversa divertida e surpreendente. Um episódio novo todas as quintas-feiras.
Vítor Serpa. "Apanhei o Platini a espiar o treino do FC Porto antes da final da Taça das Taças-84"

06 nov, 2025 • Rui Miguel Tovar


Jornalista formado na mui nobre escola do Bairro Alto, entre Diário Popular e A Bola, é enviado-especial a oito Mundiais, seis Jogos Olímpicos e dois Europeus. Em mais de 50 anos de idas e vindas, tantas histórias com figuras imperdíveis como Bento, Pedroto, Menotti e Maradona.

